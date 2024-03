Conférence-atelier au jardin « La symbolique des chiffres » Les Couleurs du Vent – Maison d’hôtes et de partage Clermont-le-Fort, vendredi 31 mai 2024.

Conférence-atelier au jardin « La symbolique des chiffres » Conférence, partage et grignotages sur le thème de la symbolique des chiffres avec Paula Fragoso, thérapeute-énergéticienne Vendredi 31 mai, 18h30 Les Couleurs du Vent – Maison d’hôtes et de partage 10 €, inscription obligatoire

Conférence-atelier au jardin

« La Symbolique des chiffres »

Grignotages salés en guise d’accueil, suivis par une conférence de Paula Fragoso, thérapeute-énergéticienne, sur la symbolique des chiffres. Deuxième partie sous forme d’atelier : cas pratique autour de votre année personnelle. Grignotages sucrés et échyanges informels.

Les Couleurs du Vent – Maison d'hôtes et de partage 2 impasse du Bois Grand 31810 Clermont-le-Fort Clermont-le-Fort 31810 Haute-Garonne Occitanie

