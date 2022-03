Conférence astronomique Saint-Renan, 25 avril 2022, Saint-Renan.

Conférence astronomique Saint-Renan

2022-04-25 20:30:00 – 2022-04-25

Saint-Renan Finistère

Conférence organisée par PEGASE sur la radio astronomie avec Cyril

TASSE de l’Observatoire de Paris. “L’Univers profond dévoilé par la nouvelle génération de radiotélescopes géants”.

SKA est un projet de très grand radiotélescope et quelques-uns de ses prototypes sont déjà opérationnels. Leurs champs de vue et leurs sensibilités permettent de poser un regard neuf sur notre Univers. Il présentera ces projets, ainsi que les résultats

scientifiques les plus importants concernant la physique des trous noirs supermassifs, la dynamique de la structure à grande échelle, ou encore les interactions magnétiques entre certaines étoiles et leurs exoplanètes.

+33 2 98 84 36 36 http://www.pegase.alsr.fr/

Saint-Renan

