Conférence astronomie Histoire des cartes célestes 44410 Herbignac Herbignac Catégories d’évènement: Herbignac

Loire-Atlantique

Conférence astronomie Histoire des cartes célestes 44410 Herbignac, 6 mai 2022, Herbignac. Conférence astronomie Histoire des cartes célestes

44410 Herbignac, le vendredi 6 mai à 20:30

L’association Brière Etoilée présente une conférence en images sur l’histoire des cartes célestes de l’antiquité à aujourd’hui. L’association Brière Etoilée présente une conférence en images sur l’histoire des cartes célestes de l’antiquité à aujourd’hui. 44410 Herbignac 44410 Herbignac Herbignac Loire-Atlantique

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-05-06T20:30:00 2022-05-06T22:00:00

Détails Catégories d’évènement: Herbignac, Loire-Atlantique Autres Lieu 44410 Herbignac Adresse 44410 Herbignac Ville Herbignac lieuville 44410 Herbignac Herbignac Departement Loire-Atlantique

44410 Herbignac Herbignac Loire-Atlantique https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/herbignac/

Conférence astronomie Histoire des cartes célestes 44410 Herbignac 2022-05-06 was last modified: by Conférence astronomie Histoire des cartes célestes 44410 Herbignac 44410 Herbignac 6 mai 2022 44410 Herbignac Herbignac Herbignac

Herbignac Loire-Atlantique