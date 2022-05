Conférence: Astrologie Allègre Allègre Catégories d’évènement: Allègre

Haute-Loire

Conférence: Astrologie Allègre, 20 juillet 2022, Allègre. Conférence: Astrologie association La Coccinelle 8 Rue Notre Dame de l’Oratoire Allègre

2022-07-20 18:00:00 18:00:00 – 2022-07-20 19:30:00 19:30:00 association La Coccinelle 8 Rue Notre Dame de l’Oratoire

Allègre Haute-Loire Allègre Conférence sur le thème de l’astrologie, par Marie-France Pinault.

Influence du système planétaire et de chaque signe. contact@coccinelle.cafetel +33 4 15 46 00 68 https://coccinelle.cafe/ association La Coccinelle 8 Rue Notre Dame de l’Oratoire Allègre

dernière mise à jour : 2022-05-10 par

Détails Catégories d’évènement: Allègre, Haute-Loire Autres Lieu Allègre Adresse association La Coccinelle 8 Rue Notre Dame de l’Oratoire Ville Allègre lieuville association La Coccinelle 8 Rue Notre Dame de l’Oratoire Allègre Departement Haute-Loire

Allègre Allègre Haute-Loire https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/allegre/

Conférence: Astrologie Allègre 2022-07-20 was last modified: by Conférence: Astrologie Allègre Allègre 20 juillet 2022 Allègre Haute-Loire

Allègre Haute-Loire