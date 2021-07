Lisieux A définir Calvados, Lisieux Conférence – Astor Piazzola, autour du bandonéon et du tango A définir Lisieux Catégories d’évènement: Calvados

Lisieux

Conférence – Astor Piazzola, autour du bandonéon et du tango A définir, 19 octobre 2021, Lisieux. Conférence – Astor Piazzola, autour du bandonéon et du tango

A définir, le mardi 19 octobre à 18:15

Astor Piazzola (1921-1992) avait pour ambition d’être compositeur classique mais sur les conseils de son professeur, Nadia Boulanger, il se consacre au bandonéon et au tango à son retour en Argentine.

Entrée libre

Par Annie Ledout, docteur en Musicologie A définir Lisieux Lisieux Calvados

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-10-19T18:15:00 2021-10-19T19:45:00

Détails Catégories d’évènement: Calvados, Lisieux Autres Lieu A définir Adresse Lisieux Ville Lisieux lieuville A définir Lisieux