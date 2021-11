Toulouse Notre Dame la Daurade Haute-Garonne, Toulouse Conférence : Association Toulouse Wisigothique Notre Dame la Daurade Toulouse Catégories d’évènement: Haute-Garonne

le samedi 27 novembre à 14:30

### Traces de la traduction de la Bible par Wulfila en Gaule wisigothique Madame Carla Falluomini, professeure de philologie germanique à l’Université de Perugia (Italie), revient à Toulouse pour présenter le résultat de ses récentes recherches établissant le lien entre les inscriptions du décor de l’ancienne abside de la Daurade et la traduction en langue gotique de la Bible par l’évêque Wulfila. ### Programme * **Bienvenue** : par le père Simon d’Artigue, curé de l’ensemble « Paroisses Cathédrale » * **Introduction** : par Jean Cassaigneau, président de l’association Toulouse Wisigothique * **Conférence** : par Carla Falluomini, professeure de philologie germanique, Université de Perugia * **Conclusion** : par Jean-Marie Pailler, professeur émérite d’histoire romaine, Université Toulouse – Jean Jaurès ![]() ### Infos pratiques Contrôle du “[Pass sanitaire](https://www.gouvernement.fr/info-coronavirus/pass-sanitaire)” à l’entrée de la basilique

Entrée libre et gratuite dans la limite des places disponibles.

