Conférence – Assertivité : S’affirmer et retrouver confiance en soi Maison des Oeuvres – Saint Léon – salle St Paul, 23 novembre 2021, Paris.

**Développer des relations positives avec tous, c’est possible !** Rester calme dans une situation conflictuelle, ne plus subir les comportements des personnes difficiles, garder une sérénité bien utile pour comprendre les autres et se faire comprendre. L’assertivité est une méthode de communication non violente qui permet à chacun de mieux communiquer avec son entourage (privé ou professionnel), de s’affirmer quand cela est nécessaire et de (re)trouver confiance en soi. Elle vous offre la possibilité d’être vous-même dans le respect des autres. Développer cette attitude naturelle est possible et même facile. Venez découvrir comment lors de la conférence AFC du mardi 23 novembre – conférence gratuite et ouverte à tous : jeunes et moins jeunes ,

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-11-23T20:30:00 2021-11-23T22:00:00