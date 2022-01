Conférence : Arts et Sciences : Photographie et Paysages Espace Jeunes Anne Frank, 9 février 2022, Issy-les-Moulineaux.

Espace Jeunes Anne Frank, le mercredi 9 février à 19:00

Initiée par le Conseil Départemental des Hauts-de-Seine, la manifestation **La Science se livre** vise chaque année de manière ludique et éducative, à proposer des animations scientifiques pour le grand public, susciter des vocations et sensibiliser les plus jeunes aux enjeux de la recherche actuelle. Conférence : Arts et Sciences : Photographie et Paysages, mercredi 9 février 2022 à 19h ————————————————————————————— La photographie n’est-elle qu’une œuvre d’art reflet de l’œil d’un artiste ? Une preuve sur laquelle la science s’appuie pour comprendre, progresser ? Les paysages sont-ils des archives du temps qui passe ? Autant de question qui seront abordées lors d’une conférence-débat animée par Monique Sicard, chercheure spécialiste en sciences de la nature, géologue et spécialiste de l’histoire et de la philosophie de la photographie. Responsable d’un séminaire : « photo-graphie », sur la génèse, les théories et les pratiques en matière d’images, elle est l’auteure du livre « la fabrique photographique des paysages ». **Monique Sicard** est chercheure à [l’Institut Interdisciplinaire d’Anthropologie du Contemporain](https://iiac.cnrs.fr/) (IIAC) et au [CNRS](https://www.cnrs.fr/fr/page-daccueil), spécialiste histoire et philosophie de la photographie, Science de la nature et géologue. Elle est notamment l’auteure des livres « [La Fabrique photographique des paysages](https://www.editions-hermann.fr/livre/la-fabrique-photographique-des-paysages-monique-sicard) » (Ed. Hermann, 2017) et « [La Fabrique du regard](https://www.odilejacob.fr/catalogue/sciences-humaines/questions-de-societe/fabrique-du-regard_9782738106544.php) » (Ed. Odile Jacob, 1998). _La 26ème édition de la manifestation départementale_ [_La Science se livre arts & sciences_](https://lascienceselivre.hauts-de-seine.fr/)_, coordonnée par l’association_ [_CLAVIM_](https://www.clavim.asso.fr/) _se déroule du samedi 29 janvier 2 au samedi 19 février 2022 à_ [_Issy-les-Moulineaux_](https://www.issy.com/)_._

Gratuit sur réservation en ligne

Par Monique Sicard, chercheure à l’Institut Interdisciplinaire d’Anthropologie du Contemporain (IIAC) et au CNRS

Espace Jeunes Anne Frank 15 rue Diderot, 92130 Issy-les-Moulineaux Issy-les-Moulineaux Hauts-de-Seine



2022-02-09T19:00:00 2022-02-09T20:30:00