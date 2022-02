Conférence, arts et musique : Jazz & Arts plastiques Annemasse Annemasse Catégories d’évènement: Annemasse

Haute-Savoie

Conférence, arts et musique : Jazz & Arts plastiques Annemasse, 8 février 2022, Annemasse. Conférence, arts et musique : Jazz & Arts plastiques Place du Jumelage Auditorium d’Annemasse Annemasse

2022-02-08 20:00:00 20:00:00 – 2022-02-08 22:00:00 22:00:00 Place du Jumelage Auditorium d’Annemasse

Annemasse Haute-Savoie Annemasse Qui dit que musique et arts plastiques ne peuvent pas coïncider ?

Conférence du Conservatoire de Musique d’Annemasse Agglo, en partenariat avec la Villa du Parc (Centre d’art contemporain). conservatoire@annemasse-agglo.fr +33 4 50 87 99 93 https://conservatoire.annemasse-agglo.fr/ Place du Jumelage Auditorium d’Annemasse Annemasse

dernière mise à jour : 2022-01-31 par Office de Tourisme des Monts de Genève

Détails Catégories d’évènement: Annemasse, Haute-Savoie Autres Lieu Annemasse Adresse Place du Jumelage Auditorium d'Annemasse Ville Annemasse lieuville Place du Jumelage Auditorium d'Annemasse Annemasse Departement Haute-Savoie

Annemasse Annemasse Haute-Savoie https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/annemasse/

Conférence, arts et musique : Jazz & Arts plastiques Annemasse 2022-02-08 was last modified: by Conférence, arts et musique : Jazz & Arts plastiques Annemasse Annemasse 8 février 2022 Annemasse Haute-Savoie

Annemasse Haute-Savoie