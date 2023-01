CONFERENCE ARTISTIQUE Larra Larra Larra Catégories d’Évènement: Haute-Garonne

Larra

CONFERENCE ARTISTIQUE Larra, 13 mars 2023

2023-03-13 14:30:00

Haute-Garonne Larra Avec beaucoup d’érudition et une pointe d’humour, Geneviève Furnémont, historienne de l’art, vous présente cette belle exposition du Grand Palais (Inscription souhaitée). Découvrez l’exposition du Grand Palais à Paris « Venise Immersive » avec Geneviève Furnemont. l.art.en.village@gmail.com OTHautsTolosans

