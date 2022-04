Conférence art et psychanalyse : Hitchcock Marseille 5e Arrondissement, 12 mai 2022, Marseille 5e Arrondissement.

Conférence art et psychanalyse : Hitchcock Théâtre Le Têtard 33 rue Ferrari Marseille 5e Arrondissement

2022-05-12 20:00:00 – 2022-05-12 Théâtre Le Têtard 33 rue Ferrari

Marseille 5e Arrondissement Bouches-du-Rhône

10.85 13 Dans son film « La maison du Dr Edwardes », Hitchcock illustre avec génie les ténèbres de l’humain, faisant référence à Shakespeare qui dit :

« La faute n’en est pas à nos étoiles, elle est en nous-même. »

Si cela est vrai, alors cette faute réside dans l’âme humaine. Voilà comment il énonce le sujet au début du film : « Notre histoire a pour objet la psychanalyse, méthode par laquelle la science moderne traite les problèmes psychologiques des patients. L’analyse se contente d’inciter le patient de parler de ses problèmes cachés afin d’ouvrir les portes jusque-là fermées de son esprit. Une fois que les complexes qui troublaient le patient sont dévoilés et interprétés, la maladie et la confusion disparaissent et les démons de la déraison sont enfin chassés de l’âme. »

Cette conférence décryptera la vision d’Hitchcock qui disait que les oiseaux expriment ce dont la nature est capable. Et qu’elle peut être terriblement brutale quand on joue avec. Nous nous plongerons dans « Psychose » (1960) qui nous emmène sur les routes dangereuses de la folie, dans « Sueurs froides » (1968) sur celle des phobies, dans « Fenêtre sur cours » (1954) des suspicions etc.

Bienvenue dans le monde mystérieux des troubles multiples de l’âme humaine brillamment représentés par le maître du suspense dans plus de 50 films.

Un voyage littéraire, cinématographique et théâtral, présenté par le Docteur Catherina Kiss, psychiatre et psychanalyste, avec le comédien David Simon.

