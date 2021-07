La Teste-de-Buch La Teste-de-Buch Gironde, La Teste-de-Buch Conférence – Arnaud Boissière et Yannick Bestaven La Teste-de-Buch La Teste-de-Buch Catégories d’évènement: Gironde

La Teste-de-Buch

Conférence – Arnaud Boissière et Yannick Bestaven La Teste-de-Buch, 4 juillet 2021-4 juillet 2021, La Teste-de-Buch. Conférence – Arnaud Boissière et Yannick Bestaven 2021-07-04 – 2021-07-04 Brasserie Mira 370 Avenue Vulcain

La Teste-de-Buch Gironde La Brasserie est heureuse d’accueillir pour la première fois Yannick Bestaven, skipper originaire du Bassin d’Arcachon et grand vainqueur du Vendée Globe 2020-2021 entre autres.

Arnaud Boissières sera aussi présent

+33 6 76 09 46 33

Détails Catégories d’évènement: Gironde, La Teste-de-Buch Étiquettes évènement : Autres Lieu La Teste-de-Buch Adresse Brasserie Mira 370 Avenue Vulcain Ville La Teste-de-Buch lieuville 44.61463#-1.12439