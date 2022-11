Conférence ArmorScience Lannion Lannion Catégories d’évènement: Côtes-d'Armor

Lannion

Conférence ArmorScience Lannion, 8 décembre 2022, Lannion. Conférence ArmorScience

2 Rue de Kérampont Salle Sainte-Anne Lannion Côtes-d’Armor Salle Sainte-Anne 2 Rue de Kérampont

2022-12-08 – 2022-12-08

Salle Sainte-Anne 2 Rue de Kérampont

Lannion

Côtes-d’Armor « L’énergie solaire photovoltaïque» en collaboration avec l’association Trégor Energ’éthiques.

Par Olivier DURAND, professeur à l’INSA de Rennes et directeur adjoint de l’Institut Photon. http://www.armorscience.org/ Salle Sainte-Anne 2 Rue de Kérampont Lannion

dernière mise à jour : 2022-11-17 par

Détails Catégories d’évènement: Côtes-d'Armor, Lannion Autres Lieu Lannion Adresse Lannion Côtes-d'Armor Salle Sainte-Anne 2 Rue de Kérampont Ville Lannion lieuville Salle Sainte-Anne 2 Rue de Kérampont Lannion Departement Côtes-d'Armor

Lannion Lannion Côtes-d'Armor https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/lannion/

Conférence ArmorScience Lannion 2022-12-08 was last modified: by Conférence ArmorScience Lannion Lannion 8 décembre 2022 2 Rue de Kérampont Salle Sainte-Anne Lannion Côtes-d'Armor Côtes-d’Armor Lannion

Lannion Côtes-d'Armor