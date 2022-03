Conférence ArmorScience Lannion Lannion Catégories d’évènement: Côtes-d'Armor

Lannion Côtes d’Armor Lannion L’Hydrogène : vers un avenir décarbonné ?

par Francis NATIVEL ingénieur retraité d’AXENS, filiale de l’IFPEN Institut Français du Pétrole Energies Nouvelles et Loïc PERRIN Directeur Scientifique & Écosystèmes au sein de H2X- ECOSYSTEMS.

L’hydrogène s’inscrit dans la panoplie des solutions mises en œuvre par de nombreux Etats

dans le cadre des plans de transition énergétique destinés à limiter l’impact des activités

humaines sur le climat.

ArmorScience a souhaité contribuer au débat en apportant sur l’hydrogène, une information

neutre, indépendante et accessible à un large public.

Pour y assister, vous êtes invités à vous inscrire préalablement « en ligne », par Internet, avec le lien

https://my.weezevent.com/conference-armorscience. association.armorscience@gmail.com L’Hydrogène : vers un avenir décarbonné ?

