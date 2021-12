Figeac Figeac Figeac, Lot Conférence « Aristonikos, eunuque et général à la cour de Ptolémée Epiphane » Figeac Figeac Catégories d’évènement: Figeac

2022-01-21 18:00:00 18:00:00 – 2022-01-21

Figeac Lot Les Amis du Musée Champollion vous proposent une conférence intitulée Aristonikos, eunuque et général à la cour de Ptolémée Epiphane, elle sera donnée par Alexandra Nespoulous-Phalippou du Musée de Figeac amcfigeac@sfr.fr +33 6 78 92 61 69 chat egypte ancienne

