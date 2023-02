Conférence « Archives privées: entre rite et usage de la photographie de famille » Pau Catégories d’Évènement: Pau

Pyrénées-Atlantiques

Conférence « Archives privées: entre rite et usage de la photographie de famille », 11 mars 2023, Pau . Conférence « Archives privées: entre rite et usage de la photographie de famille » Château de Pau Pau Pyrénées-Atlantiques

2023-03-11 – 2023-03-11 Pau

Pyrénées-Atlantiques EUR Ce colloque porte sur l’étude de l’inclusion d’un savoir dans une œuvre littéraire médiévale, qui peut obéir à plusieurs intentions avouées : en faire mémoire, le transmettre, l’exploiter en tant qu’instrument agent doté d’une efficacité sur le lecteur. Toujours pensée dans l’intention d’un partage, la forme donnée au savoir dans la littérature, qu’il s’agisse d’un savoir sur le monde, d’un savoir doctrinal, d’un savoir littéraire ou intertextuel, dépend tout à la fois de sa nature, de sa fonction, de son auteur et de son public. Ce colloque porte sur l’étude de l’inclusion d’un savoir dans une œuvre littéraire médiévale, qui peut obéir à plusieurs intentions avouées : en faire mémoire, le transmettre, l’exploiter en tant qu’instrument agent doté d’une efficacité sur le lecteur. Toujours pensée dans l’intention d’un partage, la forme donnée au savoir dans la littérature, qu’il s’agisse d’un savoir sur le monde, d’un savoir doctrinal, d’un savoir littéraire ou intertextuel, dépend tout à la fois de sa nature, de sa fonction, de son auteur et de son public. +33 5 59 82 38 02 chateau de pau

Pau

dernière mise à jour : 2023-02-25 par

Détails Catégories d’Évènement: Pau, Pyrénées-Atlantiques Autres Lieu Pau Adresse Château de Pau Pau Pyrénées-Atlantiques Ville Pau lieuville Pau Departement Pyrénées-Atlantiques

Pau Pau Pyrénées-Atlantiques https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/pau /

Conférence « Archives privées: entre rite et usage de la photographie de famille » 2023-03-11 was last modified: by Conférence « Archives privées: entre rite et usage de la photographie de famille » Pau 11 mars 2023 Château de Pau Pau Pyrenees-Atlantiques Pau Pyrénées-Atlantiques

Pau Pyrénées-Atlantiques