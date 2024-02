Conférence archéologique Musée Semur-en-Auxois, samedi 16 mars 2024.

Conférence archéologique Musée Semur-en-Auxois Côte-d’Or

Opérations archéologiques à Semur-en-Auxois restitution des résultats.

Suite aux différents diagnostics archéologiques menés sur le territoire de la commune ces dernières années, une série de communication est prévue le samedi 16 mars 2023 à 14h30 au musée municipal de Semur-en-Auxois.

Organisée conjointement par la mairie et la Société des Sciences Historiques et Naturelles de Semur, cette séance permettra de mieux comprendre la genèse et le développement de Semur-en-Auxois à la lumière des dernières découvertes archéologiques grâce aux communications suivantes

Antoine Lacaille, Docteur en Histoire de l’Art, responsable de recherche archéologique INRAP Grand Est, administrateur de la société des sciences L’archéologie préventive définition, méthodes et découvertes à partir d’opérations récentes réalisées à Semur et en Auxois

Jérôme Benet, administrateur de la Société des Sciences Le développement urbain de Semur-en-Auxois au Moyen Âge problématiques et état des connaissances avant l’apport de l’archéologie.

Gaëlle Pertuisot, responsable de recherche archéologique INRAP Bourgogne Franche-Comté Le diagnostic archéologique effectué rue Varenne et rue du Renaudot en septembre 2023

Ouverte à tous, cette séance est l’occasion de découvrir ou redécouvrir le rôle fondamental de l’archéologie pour comprendre l’évolution et les transformations de la ville au cours du temps. 0 0 EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-16 14:30:00

fin : 2024-03-16 18:00:00

Musée 3 Rue Jean-Jacques Collenot

Semur-en-Auxois 21140 Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté

L’événement Conférence archéologique Semur-en-Auxois a été mis à jour le 2024-02-27 par COORDINATION CÔTE-D’OR