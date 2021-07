Yssingeaux Yssingeaux Haute-Loire, Yssingeaux Conférence archéologique « Les plus anciens châteaux du Velay delà les bois » Yssingeaux Yssingeaux Catégories d’évènement: Haute-Loire

Yssingeaux

Conférence archéologique « Les plus anciens châteaux du Velay delà les bois » Yssingeaux, 17 juillet 2021-17 juillet 2021, Yssingeaux. Conférence archéologique « Les plus anciens châteaux du Velay delà les bois » 2021-07-17 – 2021-07-17 Maison d’assemblée de la Chazelie La Chazelie

Yssingeaux Haute-Loire Conférence archéologique « Les plus anciens châteaux du Velay delà les bois » saussacarcheo@yahoo.fr +33 4 71 59 10 76 http://www.ot-des-sucs.fr/ dernière mise à jour : 2021-07-05 par

Détails Catégories d’évènement: Haute-Loire, Yssingeaux Étiquettes évènement : Autres Lieu Yssingeaux Adresse Maison d'assemblée de la Chazelie La Chazelie Ville Yssingeaux lieuville 45.11713#4.11412