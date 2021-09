Sallanches Sallanches Haute-Savoie, Sallanches Conférence archéologique – Les maisons fortes de Sallanches Sallanches Sallanches Catégories d’évènement: Haute-Savoie

Sallanches

Conférence archéologique – Les maisons fortes de Sallanches Sallanches, 19 septembre 2021, Sallanches. Conférence archéologique – Les maisons fortes de Sallanches 2021-09-19 15:00:00 15:00:00 – 2021-09-19 Château des Rubins – Observatoire des Alpes 105 montée des Rubins

Sallanches Haute-Savoie Sallanches Lors de cette conférence, Loïc Benoit, archéologue responsable d’opération au Service Archéologie et Patrimoine Bâti du Département, vous fera découvrir les évolutions archéologiques des maisons fortes de la Frasse et des Rubins. rubins@sallanches.fr +33 4 50 90 83 03 http://www.sallanches.fr/261-chateau-des-rubins-observatoire-des-alpes.htm dernière mise à jour : 2021-08-28 par Office de Tourisme de Sallanches

