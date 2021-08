Nantes Le Grand T Loire-Atlantique, Nantes Conférence archéologique : les fouilles du Grand T Le Grand T Nantes Catégories d’évènement: Loire-Atlantique

Nantes

Conférence archéologique : les fouilles du Grand T Le Grand T, 18 septembre 2021, Nantes. Conférence archéologique : les fouilles du Grand T

Le Grand T, le samedi 18 septembre à 14:30

Les travaux de rénovation du Grand T à venir permettent la mise au jour d’un fragment de l’histoire antique de la ville de Nantes : Au cours des trois premiers siècles de notre ère, il faut imaginer un décor radicalement différent : le théâtre est à la campagne, à proximité d’une agglomération ayant alors pour nom Condevicnum. A cette époque, le site du Grand T sert aux rites funéraires et au recueillement des habitants de la ville sur leurs défunts. Une équipe d’archéologues du pôle Grand Patrimoine de Loire-Atlantique a fouillé les vestiges de cette archive du sol nantais, afin de mettre en lumière les liens étroits entretenus par les gallo-romains avec les morts. Lors de cette conférence, les chercheurs partagent les fruits de leur recherche, présentent leurs découvertes et les premiers résultats des laboratoires d’analyse.

Réservation obligatoire. Pass sanitaire obligatoire sauf moins de 18 ans.

Le Grand T à l’Antiquité : un lieu dédié aux rites funéraires Le Grand T 84 rue du général Buat 44000 Nantes Nantes Malakoff – Saint-Donatien Loire-Atlantique

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-18T14:30:00 2021-09-18T15:30:00

Détails Catégories d’évènement: Loire-Atlantique, Nantes Autres Lieu Le Grand T Adresse 84 rue du général Buat 44000 Nantes Ville Nantes lieuville Le Grand T Nantes