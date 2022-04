CONFÉRENCE : « ARCHÉOLOGIE ET RESTAURATION DU MANOIR DE LA GRANDE COURBE » Asnières-sur-Vègre Asnières-sur-Vègre Catégories d’évènement: Asnières-sur-Vègre

Sarthe

CONFÉRENCE : « ARCHÉOLOGIE ET RESTAURATION DU MANOIR DE LA GRANDE COURBE » Asnières-sur-Vègre, 7 mai 2022, Asnières-sur-Vègre. CONFÉRENCE : « ARCHÉOLOGIE ET RESTAURATION DU MANOIR DE LA GRANDE COURBE » Asnières-sur-Vègre

2022-05-07 – 2022-05-07

Asnières-sur-Vègre Sarthe Asnières-sur-Vègre François Dever, propriétaire du Manoir de la Grande Courbe (Brée, Mayenne) présentera les recherches archéologiques ainsi que les restaurations menées sur ce monument. Le Manoir de la Grande Courbe : une aventure familiale contact@lemanoirdelacour.fr +33 2 43 95 17 12 https://www.lemanoirdelacour.fr/ François Dever, propriétaire du Manoir de la Grande Courbe (Brée, Mayenne) présentera les recherches archéologiques ainsi que les restaurations menées sur ce monument. Asnières-sur-Vègre

dernière mise à jour : 2022-03-12 par

Détails Catégories d’évènement: Asnières-sur-Vègre, Sarthe Autres Lieu Asnières-sur-Vègre Adresse Ville Asnières-sur-Vègre lieuville Asnières-sur-Vègre Departement Sarthe

Asnières-sur-Vègre Asnières-sur-Vègre Sarthe https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/asnieres-sur-vegre/

CONFÉRENCE : « ARCHÉOLOGIE ET RESTAURATION DU MANOIR DE LA GRANDE COURBE » Asnières-sur-Vègre 2022-05-07 was last modified: by CONFÉRENCE : « ARCHÉOLOGIE ET RESTAURATION DU MANOIR DE LA GRANDE COURBE » Asnières-sur-Vègre Asnières-sur-Vègre 7 mai 2022 Asnières-sur-Vègre sarthe

Asnières-sur-Vègre Sarthe