Conférence : “Archéologie du Bâti et Inventaire, Bilan de Deux Années : Cahors, 2020-2021” Cahors, 10 février 2022, Cahors. Conférence : “Archéologie du Bâti et Inventaire, Bilan de Deux Années : Cahors, 2020-2021” Hôtel de Ville

Cahors Lot Pass sanitaire Cette conférence est menée par Anaïs Charrier, archéologue du bâti de la ville de Cahors: Une présentation des principales découvertes mises au jour à l’occasion des chantiers emblématiques des années 2020-2021, faisant l’objet de deux plaquettes et deux expositions successives à la Maison du patrimoine. Pass sanitaire Hôtel de Ville

