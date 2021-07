Belleville Centre culturel Le Singulier(s) Belleville, Rhône Conférence : archéologie des proches campagnes bellevilloises, campagne de fouilles archéologiques 2019-2020. Centre culturel Le Singulier(s) Belleville Catégories d’évènement: Belleville

Dans le cadre de l’aménagement du parc d’activités Lybertec et de la zone d’activités Les Terres aux Dames (Fontenailles) sur la commune de Belleville-en-Beaujolais, la DRAC et les opérateurs archéologiques proposent un regard croisé sur les occupations paléolithique et antique du territoire aux portes de l’agglomération. La DRAC et les opérateurs archéologiques proposent un regard croisé sur les occupations paléolithique et antique du territoire aux portes de l’agglomération. Centre culturel Le Singulier(s) 3 Boulevard Joseph Rosselli, 69220 Belleville-en-Beaujolais Belleville Rhône

