Conférence : Arbres remarquables, 24 février 2023, Saint-Jean-du-Doigt

2023-02-24 – 2023-02-24

Mickaël Jézégou interviendra lors de la prochaine conférence de l’association du Patrimoine de Plougasnou à Saint-Jean-du-Doigt.

La Bretagne est riche d’arbres insolites, exotiques et sacrés parmi les plus anciens d’Europe. Ils évoquent la marque d’un lieu, expriment des faits historiques et des voyages au long cours. Ils témoignent également de légendes, de cultes anciens et d’œuvres artistiques. Ces arbres constituent une identité et un héritage à la frontière entre la botanique et la culture. Ce patrimoine vivant reste pourtant méconnu. A travers plusieurs histoires d’arbres et d’hommes, cette conférence invite à la rencontre avec ce patrimoine végétal hors du commun, source d’émotion. Elle sera animée par Mickaël Jézégou, technicien forestier, passionné et connaisseur des arbres anciens. Originaire du Finistère, il est l’auteur de plusieurs livres sur le sujet : Arbres remarquables en Bretagne (Biotope) et Arbres remarquables du Finistère (Locus Solus)…

http://patrimoinedeplougasnou.weebly.com/

