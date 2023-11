Conférence Arbre des rues Maison du Jardinage – Pôle ressource Jardinage Urbain Paris Catégories d’Évènement: ile de france

Conférence Arbre des rues
Maison du Jardinage – Pôle ressource Jardinage Urbain
Paris, 29 novembre 2023

de 14h30 à 16h30

.Public adultes. gratuit

« À Paris, 110 000 arbres plantés le long des rues offrent au promeneur la variété de leurs feuillages et de leurs floraisons. Ce patrimoine végétal s’enrichit chaque année de plantations nouvelles, qui prennent en compte les particularités de chaque site et renforcent son rôle de continuité écologique dans la ville.

« À Paris, 110 000 arbres plantés le long des rues offrent au promeneur la variété de leurs feuillages et de leurs floraisons. Ce patrimoine végétal s'enrichit chaque année de plantations nouvelles, qui prennent en compte les particularités de chaque site et renforcent son rôle de continuité écologique dans la ville. De nouvelles essences adaptées au changement climatique sont privilégiées

Maison du Jardinage
41, rue Paul-Belmondo – Parc de Bercy
75012 Paris
Contact : education-environnement@paris.fr

Maison du Jardinage - Pôle ressource Jardinage Urbain
41, rue Paul-Belmondo - Parc de Bercy
Paris

