Conférence : après Sainte-Hélène, le retour du général Bertrand à Châteauroux Châteauroux, 5 mars 2022, Châteauroux.

3 EUR Il y a presque deux cents ans, le 17 mars 1822, le général Bertrand et sa famille faisaient leur entrée à Châteauroux, après plus de cinq années passées à Sainte-Hélène. Leur arrivée donna lieu à des manifestations de curiosité et d’enthousiasme. De l’île lointaine jusqu’en Berry, le retour s’était effectué en plusieurs étapes car Bertrand était sous le coup d’une condamnation à mort. Gracié désormais, l’ancien grand maréchal du Palais allait mener une vie nouvelle. Cette conférence se propose de revivre son voyage vers sa terre natale, puis d’évoquer l’accueil chaleureux de ses compatriotes, et de le suivre dans sa vie quotidienne. Cette période est sans doute l’une des plus mal connues de son existence, on pourra la découvrir à travers un large choix de documents visuels.

Lors de ce nouveau « Samedi conférence », Lucien Lacour, professeur honoraire, présentera l’histoire du retour du général Bertrand à Châteauroux en 1822, après son épopée à Sainte-Hélène aux côtés de Napoléon Ier.

