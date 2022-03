Conférence Appui Santé Loiret “Le diabète prend des vacances !” maison Taraud Le Bourg Catégories d’évènement: Le Bourg

Loiret

Conférence Appui Santé Loiret “Le diabète prend des vacances !” maison Taraud, 5 mai 2022, Le Bourg. Conférence Appui Santé Loiret “Le diabète prend des vacances !”

maison Taraud, le jeudi 5 mai à 10:00

Renseignements : 02 38 51 13 76 [contact@appuisanteloiret.fr](mailto:contact@appuisanteloiret.fr) Conférence en présentiel gratuites pour tous ! Intervenant : Dr Nelly HERNANDEZ Endocrinologue Conférence Appui Santé Loiret “Le diabète prend des vacances !” maison Taraud 10 place de la Paix Amilly 45200 Le Bourg Loiret

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-05-05T10:00:00 2022-05-05T12:00:00

Détails Catégories d’évènement: Le Bourg, Loiret Autres Lieu maison Taraud Adresse 10 place de la Paix Amilly 45200 Ville Le Bourg lieuville maison Taraud Le Bourg Departement Loiret

maison Taraud Le Bourg Loiret https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/le-bourg/

Conférence Appui Santé Loiret “Le diabète prend des vacances !” maison Taraud 2022-05-05 was last modified: by Conférence Appui Santé Loiret “Le diabète prend des vacances !” maison Taraud maison Taraud 5 mai 2022 Le Bourg maison Taraud Le Bourg

Le Bourg Loiret