**Mardi 14 décembre 2021 à 19h, le service Petite enfance de la ville et l’association 3-6-9-12 organisent une conférence animée par Adeline Dubreu, psychologue à 19h à la salle Dequesnes.** * sur réservation (ouverture des portes à 18h). * Cette conférence est destinée aux parents des crèches ainsi qu’aux professionnels. * Pass sanitaire et port du masque obligatoires * Réservation par mail à [petiteenfance@villeneuvedascq.fr](mailto:petiteenfance@villeneuvedascq.fr) * soit par téléphone au service Petite enfance : 03 20 43 50 50 * (Ressources numériques disponibles sur le site [36912](https://www.3-6-9-12.org/ressources/) Mardi 14 décembre 2021 à 19h, le service Petite enfance de la ville et l’association 3-6-9-12 organisent une conférence animée par Adeline Dubreu, psychologue à 19h à la salle Dequesnes. Salle Dequesnes 46 rue J.Baptiste Bonte 59650 Villeneuve d’Ascq Villeneuve-d’Ascq Nord

