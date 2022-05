Conférence Appel d’Air « Sismicité en Bigorre, hier et demain »

2022-11-17 18:00:00 18:00:00 – 2022-11-17 Ce jeudi 17 novembre 2022, Appel d’Air vous propose une conférence sur le thème » Sismicité en Bigorre, hier et demain » par Guy Sénéchal au Palais des Congrès de Lourdes. Guy Sénéchal, sismologue à l’Université de Pau et des Pays de l’Adour et référent scientifique auprès de la Maison de la Connaissance du Risque sismique de Lourdes, nous présente l’histoire des séismes bigourdans, et le risque auquel nous sommes confrontés aujourd’hui. Entrée libre. * Cycle de Conférences « Appel d’Air »

Cycle de conférences, causeries qui libèrent les esprits, qui racontent des histoires et qui se déploient dans les airs par-delà le Château fort – Musée Pyrénéen. dernière mise à jour : 2022-04-14 par

