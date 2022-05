Conférence Appel d’Air « Pyrénées panoramiques »

2022-10-20 18:00:00 18:00:00 – 2022-10-20 Ce jeudi 20 octobre 2022, Appel d’Air vous propose une conférence sur le thème » Pyrénées panoramiques » par Bertrand Gibert au Palais des Congrès de Lourdes. La découverte et l’exploration pyrénéennes au XIXe siècle ont suscité une floraison de panoramas, de divers genres et de différentes techniques, qui révèlent aussi bien un sentiment esthétique de la haute montagne qu’une volonté de sa connaissance géographique. Entrée libre. * Cycle de Conférences « Appel d’Air »

Cycle de conférences, causeries qui libèrent les esprits, qui racontent des histoires et qui se déploient dans les airs par-delà le Château fort – Musée Pyrénéen. dernière mise à jour : 2022-04-14 par

