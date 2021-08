Lourdes Lourdes Hautes-Pyrénées, Lourdes Conférence Appel d’Air “Mystérieux Paul-Jean Toulet” Lourdes Lourdes Catégories d’évènement: Hautes-Pyrénées

Lourdes

Conférence Appel d’Air “Mystérieux Paul-Jean Toulet” Lourdes, 16 décembre 2021, Lourdes. Conférence Appel d’Air “Mystérieux Paul-Jean Toulet” 2021-12-16 18:00:00 18:00:00 – 2021-12-16 LOURDES 4 avenue Maréchal Foch

Lourdes Hautes-Pyrénées Lourdes Conférence “Mystérieux Paul-Jean Toulet (Pau 1867 – Guéthary 1920)” le jeudi 16 décembre 2021 à 18h00 au palais des congrès de Lourdes. Conférence de Jacques Le Gall, maître de conférences à l’université de Pau. Approcher quelque peu les mystères d’une vie, d’une voix et d’une œuvre. D’une vie qui

ne manque ni de style ni de noblesse, d’une voix qui « parle tout bas », d’un poète dont

J. L. Borges a pu dire qu’il fut, « certains jours, le plus grand poète français – même si tout

le monde l’a oublié ». Entrée libre. * Cycle de Conférences “Appel d’Air” Cycle de conférences, causeries qui libèrent les esprits, qui racontent des histoires et qui se déploient dans les airs par-delà le Château fort – Musée Pyrénéen. Un nouveau cycle de conférences “Appel d’air” se déroulera tous les 3ème jeudis de chaque mois dans le cadre du projet Château fort – Musée Pyrénéen. Apprenez-en plus sur le “Mystérieux Paul-Jean Toulet” lors de la conférence du jeudi 16 décembre 2021 au palais des congrès de Lourdes. Centenaire du Musée Pyrénéen Conférence “Mystérieux Paul-Jean Toulet (Pau 1867 – Guéthary 1920)” le jeudi 16 décembre 2021 à 18h00 au palais des congrès de Lourdes. Conférence de Jacques Le Gall, maître de conférences à l’université de Pau. Approcher quelque peu les mystères d’une vie, d’une voix et d’une œuvre. D’une vie qui

ne manque ni de style ni de noblesse, d’une voix qui « parle tout bas », d’un poète dont

J. L. Borges a pu dire qu’il fut, « certains jours, le plus grand poète français – même si tout

le monde l’a oublié ». Entrée libre. * Cycle de Conférences “Appel d’Air” Cycle de conférences, causeries qui libèrent les esprits, qui racontent des histoires et qui se déploient dans les airs par-delà le Château fort – Musée Pyrénéen. Un nouveau cycle de conférences “Appel d’air” se déroulera tous les 3ème jeudis de chaque mois dans le cadre du projet Château fort – Musée Pyrénéen. dernière mise à jour : 2021-08-05 par OT de Lourdes|CDT65

Détails Catégories d’évènement: Hautes-Pyrénées, Lourdes Autres Lieu Lourdes Adresse LOURDES 4 avenue Maréchal Foch Ville Lourdes lieuville 43.09299#-0.04573