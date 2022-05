Conférence Appel d’Air « Les chanteurs montagnards chantent les Pyrénées »

Conférence Appel d’Air « Les chanteurs montagnards chantent les Pyrénées », 15 septembre 2022, . Conférence Appel d’Air « Les chanteurs montagnards chantent les Pyrénées »

2022-09-15 – 2022-09-15 Ce jeudi 15 septembre 2022, Appel d’Air fait sa rentrée et vous propose une conférence sur le thème » Les chanteurs montagnards chantent les Pyrénées » par Laurent Chenoux et les Chanteurs montagnards de Lourdes au Château fort – Musée pyrénéen. Ethnomusicologue, auteur d’une thèse sur Les Chanteurs montagnards de Bigorre (2021), Laurent Chenaux est également chef de chœur. Pour le centenaire du musée, à l’unisson avec les Chanteurs montagnards de Lourdes, il célèbre les Pyrénées. Entrée libre. * Cycle de Conférences « Appel d’Air »

Cycle de conférences, causeries qui libèrent les esprits, qui racontent des histoires et qui se déploient dans les airs par-delà le Château fort – Musée Pyrénéen. dernière mise à jour : 2022-04-14 par

Détails Autres Lieu Adresse lieuville