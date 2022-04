Conférence Appel d’Air “Le Montaigu, montagne pastorale” Lourdes Lourdes Catégories d’évènement: Hautes-Pyrénées

Lourdes Hautes-Pyrénées Ce jeudi 21 juillet 2022, Appel d’Air vous propose une conférence sur le thème ” Le Montaigu, montagne pastorale ” par Alain Cazenave-Piarrot et Gilbert Peyrot au Palais des Congrès de Lourdes. Le Montaigu (2 239 m) est une grande « moyenne montagne », dont le massif se déploie à l’avant chaîne des Pyrénées, entre Adour et Gaves. Elle fut le lieu d’une intense activité pastorale qui a marqué son histoire et sa géographie. Entrée libre. * Cycle de Conférences “Appel d’Air”

Cycle de conférences, causeries qui libèrent les esprits, qui racontent des histoires et qui se déploient dans les airs par-delà le Château fort – Musée Pyrénéen.

