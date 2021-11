Cœur de Causse Cœur de Causse Cœur de Causse, Lot Conférence Apithérapie Cœur de Causse Cœur de Causse Catégories d’évènement: Cœur de Causse

Lot

Conférence Apithérapie Cœur de Causse, 13 novembre 2021, Cœur de Causse. Conférence Apithérapie Labastide-Murat Espace Murat Cœur de Causse

2021-11-13 14:00:00 14:00:00 – 2021-11-13 16:00:00 16:00:00 Labastide-Murat Espace Murat

Cœur de Causse Lot Cœur de Causse Rendez-vous à l’espace Murat. L’entrée est sur libre participation, pass sanitaire demandé. Le Rucher Ecole de Rocamadour propose une conférence sur l’apithérapie, ou les bienfaits des produits de la ruche. Conférence proposée par le Dr Nicolas Cardinault, docteur en nutrition, directeur scientifique de Pollenergie, membre du conseil scientifique de l’Association francophone d’apithérapie (AFA) et membre de la commission d’apithérapie d’Apimondia. +33 6 52 96 54 45 Rendez-vous à l’espace Murat. L’entrée est sur libre participation, pass sanitaire demandé. Labastide-Murat Espace Murat Cœur de Causse

dernière mise à jour : 2021-11-02 par OT Labastide-Murat

Détails Catégories d’évènement: Cœur de Causse, Lot Autres Lieu Cœur de Causse Adresse Labastide-Murat Espace Murat Ville Cœur de Causse lieuville Labastide-Murat Espace Murat Cœur de Causse