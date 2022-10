CONFÉRENCE – APÉRITIF : « A COMME ARCHITECTURE : L’ARCHITECTURE ET SA VOIX »

CONFÉRENCE – APÉRITIF : « A COMME ARCHITECTURE : L’ARCHITECTURE ET SA VOIX », 15 octobre 2022, . CONFÉRENCE – APÉRITIF : « A COMME ARCHITECTURE : L’ARCHITECTURE ET SA VOIX »



2022-10-15 – 2022-10-15 « A comme architecture : l’architecture et sa voix »

CONFÉRENCE – APÉRITIF

par Cinzia Zotti

samedi 15 octobre – 10h45

Hérépian – Musée de la cloche et de la sonnaille L’architecture parle. Elle parle de nous, de notre façon de vivre.

L’architecture raconte. Elle raconte notre histoire, une longue histoire d’idées et d’événements. Fêter l’architecture c’est prendre le temps de regarder autour de nous et d’écouter l’espace…

Parmi les images qui illustreront la conférence :

Les maisons qui dansent de Vlado Milunic et Frank Gehry, La voile de Innsbruck de Zaha Adid, Le grand haricot (Claude Gate) Anish Kapoor, Les architectures d’air de Graham Stevens, Les maisons à l’envers …

entrée libre

« L’architecture des notes et la voix de l’espace » dans le cadre du projet « L’architecture à écouter » « A comme architecture : l’architecture et sa voix »

CONFÉRENCE – APÉRITIF

par Cinzia Zotti

samedi 15 octobre – 10h45

Hérépian – Musée de la cloche et de la sonnaille dernière mise à jour : 2022-10-10 par

Détails Autres Lieu Adresse lieuville