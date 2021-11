Conférence : “Antoni Gausi” Le Génie catalan de l’architecture Argenton-sur-Creuse, 27 avril 2022, Argenton-sur-Creuse.

Conférence : “Antoni Gausi” Le Génie catalan de l’architecture Argenton-sur-Creuse

2022-04-27 19:00:00 – 2022-04-27 21:00:00

Argenton-sur-Creuse 36200

Antoni Gaudí est le plus grand architecte espagnol du XIXe siècle.

Né en 1852, il est le fils d’un chaudronnier-ferronnier qui lui donnera le respect et l’amour du fer et de la forme.

L’industrialisation rapide de l’ensemble de l’agglomération de Barcelone fait passer la ville de 115 000 habitants en 1800 à 200 000 en 1860 et la grande bourgeoisie industrielle de Barcelone commande alors les plus beaux immeubles modernistes.

Conférence : “Antoni Gaudi” Le Génie catalan de l’architecture par Michel Barres, Ancien professeur d’Histoire de l’Architecture Contemporaine à l’Université Lumière Lyon II & à l’Ecole d’Architecture de Montpellier.

upopargenton36@gmail.com +33 2 54 24 47 31 https://upopargentonsurcreuse.com/

Argenton-sur-Creuse

