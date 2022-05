Conférence : “Antoine Lasègue, émanent botaniste Châtillonnais” par la conférencière Françoise Decoursier-Sandoz Folie Desmares Châtillon Catégories d’évènement: Châtillon

Hauts-de-Seine

Conférence : “Antoine Lasègue, émanent botaniste Châtillonnais” par la conférencière Françoise Decoursier-Sandoz Folie Desmares, 3 juin 2022, Châtillon. Conférence : “Antoine Lasègue, émanent botaniste Châtillonnais” par la conférencière Françoise Decoursier-Sandoz

Folie Desmares, le vendredi 3 juin à 20:00

Remarquable personnalité à la vie plurielle, Antoine Lasègue fut un éminent botaniste du 19e siècle qui, devenu conservateur du Musée Delessert a côtoyé et guidé les plus grandes sommités de la sphère botanique de son temps. Conférence réalisée par Françoise Decoursier-Sandoz, conférencière auprès des Amis du Vieux Châtillon et membre de la Société botanique de France.

Entrée libre sur inscription

Conférence sur Antoine Lasègue par Françoise Decoursier-Sandoz, conférencière auprès des Amis du Vieux Châtillon et membre de la Société botanique de France Folie Desmares 13 rue de la Gare 92320 Châtillon Châtillon Hauts-de-Seine

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-06-03T20:00:00 2022-06-03T21:30:00

Détails Catégories d’évènement: Châtillon, Hauts-de-Seine Autres Lieu Folie Desmares Adresse 13 rue de la Gare 92320 Châtillon Ville Châtillon lieuville Folie Desmares Châtillon Departement Hauts-de-Seine

Folie Desmares Châtillon Hauts-de-Seine https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/chatillon/

Conférence : “Antoine Lasègue, émanent botaniste Châtillonnais” par la conférencière Françoise Decoursier-Sandoz Folie Desmares 2022-06-03 was last modified: by Conférence : “Antoine Lasègue, émanent botaniste Châtillonnais” par la conférencière Françoise Decoursier-Sandoz Folie Desmares Folie Desmares 3 juin 2022 Châtillon Folie Desmares Châtillon

Châtillon Hauts-de-Seine