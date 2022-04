CONFÉRENCE ANNULÉE : AJAP 2020, pratiques actuelles Bfm Centre-ville,Auditorium Georges-Emmanuel Clancier, 5 avril 2022, Limoges.

CONFÉRENCE ANNULÉE : AJAP 2020, pratiques actuelles

Bfm Centre-ville, Auditorium Georges-Emmanuel Clancier, le mardi 5 avril à 18:30

Les **AJAP**, Albums des jeunes architectes et paysagistes, sont un concours biennal organisé par le ministère de la Culture avec le soutien de la Cité de l’Architecture et du Patrimoine. Ouverts aux architectes et paysagistes de moins de 35 ans, sans condition de nationalité, ayant réalisé un projet ou participé à un concours en France, il récompense les jeunes professionnels qui se distinguent par leurs pratiques et réalisations. Attentifs aux enjeux sociétaux et environnementaux, ils sont force d’innovation et de conception. Cette conférence propose de présenter ces pratiques et d’échanger autour de ces notions d’architecture, de paysage, de sobriété, de légèreté, de local, de recyclage… **Conditions d’accès :** Dans la limite des places disponibles **Tarif :** Gratuit [[https://bfm.limoges.fr/evenement/conference-annulee-ajap-2020-pratiques-actuelles](https://bfm.limoges.fr/evenement/conference-annulee-ajap-2020-pratiques-actuelles)](https://bfm.limoges.fr/evenement/conference-annulee-ajap-2020-pratiques-actuelles)

CONFÉRENCE ANNULÉE

Bfm Centre-ville,Auditorium Georges-Emmanuel Clancier place aimé césaire limoges Limoges Clos Moreau Haute-Vienne



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-04-05T18:30:00 2022-04-05T20:00:00