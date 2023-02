CONFÉRENCE ANNUELLE DES AMIS DE MONTAGNAC Montagnac Montagnac Catégories d’Évènement: Hérault

Montagnac

CONFÉRENCE ANNUELLE DES AMIS DE MONTAGNAC, 11 mars 2023, Montagnac Montagnac. CONFÉRENCE ANNUELLE DES AMIS DE MONTAGNAC 7 Allée des Sports Montagnac Herault

2023-03-11 15:00:00 – 2023-03-11 17:00:00 Montagnac

Herault Montagnac On présente souvent l’époque du Front Populaire sous le seul angle politique ou social.

En réalité, de nombreuses expériences dans tous les domaines ont été tentées, en particulier dans le domaine culturel, qui visaient à une véritable évolution de la vie sociale dans le cadre d’une vraie démocratie.

Quelles sont-elles ? ont-elles été durables ou éphémères ? Certaines ont-elles été tentées dans notre région ?

C’est à ces questions que Jean-Michel ABBES, professeur agrégé, essaiera de répondre au cours d’une conférence. Conférence sur l’époque du Front Populaire dans notre région par Jean-Michel ABBES, professeur agrégé andre.nos@orange.fr +33 4 67 24 11 37 http://amisdemontagnac.blogspot.com/ Montagnac

dernière mise à jour : 2023-02-21 par

Détails Catégories d’Évènement: Hérault, Montagnac Autres Lieu Montagnac Adresse 7 Allée des Sports Montagnac Herault Ville Montagnac Montagnac lieuville Montagnac Departement Herault

Montagnac Montagnac Montagnac Herault https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/montagnac montagnac/

CONFÉRENCE ANNUELLE DES AMIS DE MONTAGNAC 2023-03-11 was last modified: by CONFÉRENCE ANNUELLE DES AMIS DE MONTAGNAC Montagnac 11 mars 2023 7 Allée des Sports Montagnac Herault Hérault Montagnac Montagnac, Hérault

Montagnac Montagnac Herault