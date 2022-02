CONFÉRENCE ANNUELLE DES AMIS DE MONTAGNAC Montagnac Montagnac Catégories d’évènement: Hérault

Montagnac Hérault Montagnac Invitée cette année, Claire-Anne de Chazelles qui nous parlera des architectures en terre, nous donnant une synthèse de ses recherches sur les techniques et constructions en terre crue dans le Bassin Méditerranéen. Une belle occasion pour apprendre un peu plus sur les témoins conservés encore en place à Montagnac. Conférence sur les techniques et constructions en terre crue dans le bassin Méditérranéen donnée par Claire-Anne de Chazelles, chargée de recherche au CNRS « Archéologie des Sociétés Méditerranéennes » andre.nos@orange.fr +33 4 67 24 11 37 http://amisdemontagnac.blogspot.com/ Invitée cette année, Claire-Anne de Chazelles qui nous parlera des architectures en terre, nous donnant une synthèse de ses recherches sur les techniques et constructions en terre crue dans le Bassin Méditerranéen. Une belle occasion pour apprendre un peu plus sur les témoins conservés encore en place à Montagnac. Montagnac

