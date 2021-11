Conférence, Annick Perrot : Les digues de Saint-Vaast-La-Hougue, une stratégie de défense contre la mer? Saint-Vaast-la-Hougue, 6 novembre 2021, Saint-Vaast-la-Hougue.

Conférence, Annick Perrot : Les digues de Saint-Vaast-La-Hougue, une stratégie de défense contre la mer? Saint-Vaast-la-Hougue

2021-11-06 – 2021-11-06

Saint-Vaast-la-Hougue 50550 Saint-Vaast-la-Hougue

Situé sur la côte Est du Cotentin, dans la dépression d’un petit fleuve côtier – la Saire-, le rivage de Saint-Vaast est sujet aux assauts répétés des coups de mer. Afin de garantir les terrains qui le bordent, des digues en terre ont été élevées depuis le Moyen Age, pour protéger notamment « la Longue Rive » qui s’étire de Saint-Vaast jusqu’au pont de Saire.

Après la submersion de 1724 qui touche la côte est du Cotentin, une digue imposante est construite entre St-Vaast et Réville afin de protéger le territoire des envahissements de la mer, car des enjeux économiques et militaires semblent bien en dépendre.

Les travaux d’édification de la Longue Rive sont réalisés en plusieurs tranches, et il faudra près d’un siècle pour achever la digue, telle qu’elle existe encore aujourd’hui. Le mode de financement et le mode de construction évoluent au fil du temps, mais le mode de protection du rivage de Saint-Vaast – le « tout endiguement » – n’est pas remis en question.

Et si la digue avait eu une toute autre finalité ?

