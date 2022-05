Conférence Anne de Beaujeu et ses 4 hommes Gien Gien Catégories d’évènement: Gien

Loiret

Conférence Anne de Beaujeu et ses 4 hommes Gien, 4 juin 2022, Gien. Conférence Anne de Beaujeu et ses 4 hommes Gien

2022-06-04 – 2022-06-04

Gien Loiret Conférence Anne de Beaujeu et ses quatre hommes réalisée par Jean-François LASSALMONIE, maître de conférences en Histoire médiévale, enseignant à l’Ecole Normale Supérieure. La conférence se tiendra au Château Musée de Gien dans la salle de Linarès. Conférence Anne de Beaujeu au Château Musée de Gien soc-historique.gien@orange.fr https://gien-tourisme-patrimoine.fr/ Conférence Anne de Beaujeu et ses quatre hommes réalisée par Jean-François LASSALMONIE, maître de conférences en Histoire médiévale, enseignant à l’Ecole Normale Supérieure. La conférence se tiendra au Château Musée de Gien dans la salle de Linarès. OT Gien

Gien

dernière mise à jour : 2022-04-25 par

Détails Catégories d’évènement: Gien, Loiret Autres Lieu Gien Adresse Ville Gien lieuville Gien Departement Loiret

Gien Gien Loiret https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/gien/

Conférence Anne de Beaujeu et ses 4 hommes Gien 2022-06-04 was last modified: by Conférence Anne de Beaujeu et ses 4 hommes Gien Gien 4 juin 2022 Gien Loiret

Gien Loiret