Conférence animée “Saturnalia, le carnaval en Italie”

4, chemin des écureuils Beignon Morbihan

2023-03-12 15:30:00 – 2023-03-12 18:30:00

Conférence animée, un après-midi entre art, histoire et musique.

Silvia Vannozzi (historienne de l’art et podcasteuse) et Elisa Nicotra (harpiste et écrivaine) vous accompagneront en voyage dans le temps en Italie autour du carnaval…et non seulement à Venise : venez avec nous dans la Rome archaïque et au moyen âge, traversons la Botte, du Nord au Sud, jusqu’ au carnaval énigmatique de Nuoro en Sardaigne.

On vous fera découvrir des liens inattendus entre San Francesco d’Assisi et Caligula, vous traverserez le temps entre Art, Histoire et histoires, vous verrez des extraits vidéos et écouterez des musiques liées au thème. Elisa nous accompagnera avec sa harpe.

Nous terminerons avec un apéritif et des amuse-bouche.

Sur réservation.

esperiasilvia@hotmail.fr +33 6 81 94 86 59

