Conférence animée par Sylvie Marchand (Musée Marzelles) Rue Abel Boyé Marmande, samedi 16 mars 2024.

Sylvie Marchand parlera des relations entre art, anthropologie et le Numérique sous toutes ses formes. Elle évoquera notamment la façon dont les technologies augmentent la perception et l’expérience sensorielle des spectateurs devenus participants et donnera plusieurs exemples de dispositifs.

Début : 2024-03-16 15:00:00

fin : 2024-03-16

Rue Abel Boyé Musée Albert Marzelles

Marmande 47200 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine musee@mairie-marmande.fr

