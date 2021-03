EN LIGNE : Conférence animée par Per Vari Kerloc’h Ti ar Vro Kemper, 20 mars 2021-20 mars 2021, Quimper.

le samedi 20 mars à Ti ar Vro Kemper

Conférence en français à 10h30

Conférence en breton à 14h30

En 1899 à Cardiff dans le droit fil de la réception d’Hersart de la Villemarqué en 1838 à Abergavenny au Pays de Galles, se créait la Gorsedd de la Presqu’Île de Bretagne sur le modèle gallois. Après des débuts modestes, elle finit par rassembler l’élite intellectuelle du mouvement culturel, des grammairiens ou lexicologues comme François Vallée et Jules Gros, des poètes et écrivains comme Taldir Jaffrennou, créateur du Bro Goz ma Zadou ou Charles Rolland, traducteur de l’Internationale, des musiciens, des économistes comme Jean Choleau. Vingt ans avant la création du premier bagad, les fêtes de la Gorsedd, qui sont accompagnées par des sonneurs écossais, fournissent l’occasion d’acclimater la cornemuse en Bretagne. La Gorsedd va également s’investir, après le premier conflit mondial, dans la mise en place du Festival de Cornouaille, notamment la cérémonie d’investiture de la Reine. Le redémarrage sera toutefois difficile après l’interruption de la deuxième guerre mondiale. Dans la deuxième moitié du 20ème siècle, l’étude, la promotion de la langue et la culture vont s’autonomiser et déboucher sur les différentes associations d’enseignement, l’Assemblée des Sonneurs (BAS) et sur la naissance des école Diwan et des filières bilingues. La Gorsedd va alors, sous l’impulsion de Gwenc’hlan Le Scouëzec, cinquième Grand Druide, se recentrer sur son rôle symbolique et philosophique qui était également présent à ses origines. Elle devient la Fraternité des Druides Bardes et Ovates de Bretagne, dénomination qui reflète plus fidèlement son statut de société de pensée. Elle va fêter cette année sa centième cérémonie publique de la Gorsedd Digor à Mur de Bretagne.

LA GORSEDD ET LA CULTURE BRETONNE AU TOURNANT ET AU COURS DU XXe SIÈCLE

