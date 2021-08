Saint-Pierre Hôtel de ville de Saint-Pierre La Réunion, Saint-Pierre Conférence animée “L’histoire de la poésie Réunionnaise” Hôtel de ville de Saint-Pierre Saint-Pierre Catégories d’évènement: La Réunion

Saint-Pierre

Conférence animée “L’histoire de la poésie Réunionnaise” Hôtel de ville de Saint-Pierre, 19 septembre 2021, Saint-Pierre. Conférence animée “L’histoire de la poésie Réunionnaise”

Hôtel de ville de Saint-Pierre, le dimanche 19 septembre à 14:00

Présentation des courants de la création poétique réunionnaise illustrée par des déclamations à une ou plusieurs voix. Possibilité d’interaction avec le public.

Entrée libre dans la limite des places disponibles (sous réserve de modifications selon normes préfectorales)

Conférence animée par la Compagnie Véli Hôtel de ville de Saint-Pierre rue Méziaire Guignard, 97416 Saint-Pierre Saint-Pierre La Réunion

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-19T14:00:00 2021-09-19T16:00:00

Détails Catégories d’évènement: La Réunion, Saint-Pierre Autres Lieu Hôtel de ville de Saint-Pierre Adresse rue Méziaire Guignard, 97416 Saint-Pierre Ville Saint-Pierre lieuville Hôtel de ville de Saint-Pierre Saint-Pierre