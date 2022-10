Conférence animée « La Fontaine & cie »

Conférence animée « La Fontaine & cie », 21 octobre 2022, . Conférence animée « La Fontaine & cie »



2022-10-21 – 2022-10-21 Une conférence sur Jean de La Fontaine et une présentation de l’album illustré « Pas si bête… » avec la récitation des fables de Jean de La Fontaine, accompagnée de l’exposition des dessins originaux de l’album illustré « Pas si bête… ». dernière mise à jour : 2022-10-11 par

Détails Autres Lieu Adresse lieuville