Conférence animé / balade : « Les rois de la nuit » Maison d’expositions de l’araire Yzeron Catégories d’évènement: Rhône

Yzeron

Conférence animé / balade : « Les rois de la nuit » Maison d’expositions de l’araire, 14 mai 2022, Yzeron. Conférence animé / balade : « Les rois de la nuit »

Maison d’expositions de l’araire, le samedi 14 mai à 19:00

Venez avec votre lampe torche, découvrir le monde fascinant des animaux nocturnes. Arriverez-vous à vous adaptez à l’obscurité, à reconnaître ces petits bruits de la nuit ou encore à surmonter vos peurs ? La LPO vous emmènera ensuite faire le tour du site en espérant pouvoir rencontrer les animaux les plus curieux.

3€ par personne.

Visite inédite de la Maison d’Expositions, la nuit dans tous ses bruits, laissez-vous étonner par une découverte inattendue… En présence des animateurs de la Ligue de Protection des Oiseaux. Maison d’expositions de l’araire 23 rue de la cascade, 69510 Yzeron, Rhône, Auvergne-Rhône-Alpes, France Yzeron Rhône

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-05-14T19:00:00 2022-05-14T22:00:00

Détails Catégories d’évènement: Rhône, Yzeron Autres Lieu Maison d'expositions de l'araire Adresse 23 rue de la cascade, 69510 Yzeron, Rhône, Auvergne-Rhône-Alpes, France Ville Yzeron lieuville Maison d'expositions de l'araire Yzeron Departement Rhône

Maison d'expositions de l'araire Yzeron Rhône https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/yzeron/

Conférence animé / balade : « Les rois de la nuit » Maison d’expositions de l’araire 2022-05-14 was last modified: by Conférence animé / balade : « Les rois de la nuit » Maison d’expositions de l’araire Maison d'expositions de l'araire 14 mai 2022 Maison d'expositions de l'araire Yzeron Yzeron

Yzeron Rhône