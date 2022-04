Conférence – Animation Muséum d’histoire naturelle Saint-Denis

Conférence de Léo Chevillon et découverte de l’utilisation des jumelles thermiques dans l’étude du suivi des oiseaux marins.

Entrée libre

Conférences “A la découverte des animaux de la nuit” animée par la SEOR (Société d’Etudes Ornithologiques de La Réunion) Muséum d’histoire naturelle 1 rue Poivre, Saint-Denis, Réunion, La Réunion Saint-Denis

2022-05-14T19:00:00 2022-05-14T20:30:00

