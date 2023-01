Conférence – André Ranfaing, carillonneur par Francis Crépin Saint-Quentin Saint-Quentin Catégories d’Évènement: Aisne

Saint-Quentin

Conférence – André Ranfaing, carillonneur par Francis Crépin Saint-Quentin, 17 février 2023, Saint-Quentin . Conférence – André Ranfaing, carillonneur par Francis Crépin 9 rue Villebois-Mareuil Saint-Quentin Aisne

2023-02-17 – 2023-02-17 Saint-Quentin

Aisne La société académique de Saint-Quentin vous propose une conférence de Francis Crépin le vendredi 17 février à 18 heures en son hôtel (9 rue Villebois Mareuil) : André Ranfaing, carillonneur, une vie entièrement tournée vers la musique à Saint-Quentin. La société académique de Saint-Quentin vous propose une conférence de Francis Crépin le vendredi 17 février à 18 heures en son hôtel (9 rue Villebois Mareuil) : André Ranfaing, carillonneur, une vie entièrement tournée vers la musique à Saint-Quentin. Saint-Quentin

dernière mise à jour : 2023-01-10 par

Détails Catégories d’Évènement: Aisne, Saint-Quentin Autres Lieu Saint-Quentin Adresse 9 rue Villebois-Mareuil Saint-Quentin Aisne Ville Saint-Quentin lieuville Saint-Quentin Departement Aisne

Saint-Quentin Saint-Quentin Aisne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/saint-quentin/

Conférence – André Ranfaing, carillonneur par Francis Crépin Saint-Quentin 2023-02-17 was last modified: by Conférence – André Ranfaing, carillonneur par Francis Crépin Saint-Quentin Saint-Quentin 17 février 2023 9 RUE VILLEBOIS MAREUIL Saint-Quentin Aisne Aisne Saint-Quentin

Saint-Quentin Aisne